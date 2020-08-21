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21.08.2020 14:59
Рубрика: Происшествия

В Москве закончилось расследование дела о полицейских-взяточниках

Текст: Наталья Козлова

Столичное подразделение Следственного комитета завершило расследование уголовного дела двух бывших сотрудников полиции и их соучастника. Все обвиняются в получении взятки в особо крупном размере - 17 миллионов рублей.

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Фигурантами дел стали не рядовые полицейские, а бывший заместитель начальника 11 отдела Управления "Ц", начальник 1 отделения ГУСБ МВД России Дмитрий Атаев и бывший начальник 12 отдела 4 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по Москве Евгений Кашматов. Третьим стал их соучастник Тимур Дзусов.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, с ноября по декабрь 2018 года на территории Москвы Атаев совместно с Кашматовым и соучастником Дзусовым, "действуя в составе организованной группы", получили взятку в 17 миллионов рублей. Такую сумму полицейским дал мужчина, который представлял интересы генерального директора одной из крупных компаний, занимающейся промышленным строительством.

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Полицейские обещали за эти деньги прекратить проверки генерального директора компании. Помешали полицейским следователи столичного Следственного комитета и сотрудники Управления "М" ФСБ.

А пока арестовано имущество обвиняемых на 29 миллионов рублей, а также 177 тысяч евро и 629 тысяч долларов. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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