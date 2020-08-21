В Москве закончилось расследование дела о полицейских-взяточниках

Столичное подразделение Следственного комитета завершило расследование уголовного дела двух бывших сотрудников полиции и их соучастника. Все обвиняются в получении взятки в особо крупном размере - 17 миллионов рублей.

Фигурантами дел стали не рядовые полицейские, а бывший заместитель начальника 11 отдела Управления "Ц", начальник 1 отделения ГУСБ МВД России Дмитрий Атаев и бывший начальник 12 отдела 4 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по Москве Евгений Кашматов. Третьим стал их соучастник Тимур Дзусов.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, с ноября по декабрь 2018 года на территории Москвы Атаев совместно с Кашматовым и соучастником Дзусовым, "действуя в составе организованной группы", получили взятку в 17 миллионов рублей. Такую сумму полицейским дал мужчина, который представлял интересы генерального директора одной из крупных компаний, занимающейся промышленным строительством.

Полицейские обещали за эти деньги прекратить проверки генерального директора компании. Помешали полицейским следователи столичного Следственного комитета и сотрудники Управления "М" ФСБ.

А пока арестовано имущество обвиняемых на 29 миллионов рублей, а также 177 тысяч евро и 629 тысяч долларов. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.