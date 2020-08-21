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21.08.2020 12:11

В Нововоронеже стартовали юбилейные мероприятия

В информационном центре Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) прошла встреча ветеранов и молодого поколения работников атомной станции, которая дала старт праздничным мероприятиям в Нововоронеже в честь 75-летия атомной промышленности.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

20 августа 1945 года был создан Специальный комитет при Государственном комитете обороны СССР для руководства работами по "атомному проекту", а также Первое Главное управление при Совете народных комиссаров СССР.

Участие во встрече приняло руководство, профсоюзный комитет, ветераны Нововоронежской АЭС, многие из которых работали на заводах "Томск-7", "Челябинск-40", "Красноярск-26" и других ранее засекреченных предприятиях атомной отрасли. Эти специалисты составили основу технологической элиты Нововоронежской атомной станции, заложив ее славные традиции, которые живут и по сей день.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Ветераны поделились интересными воспоминаниями о работе, отдали дань памяти и уважения тем, кто стоял у истоков создания атомной промышленности. С некоторыми из них нововоронежским атомщикам удалось встретиться лично. К примеру, ветеран НВ АЭС Виктор Лосилкин получил в 1951 году медаль "За трудовое отличие" из рук самого Игоря Курчатова, выдающегося ученого-физика, а ветерану НВ АЭС Андрею Скабовскому аналогичную награду вручал Ефим Славский, легендарный министр среднего машиностроения.

"Это случилось 29 июля 1966 году в "Челябинске-40". Я работал начальником смены в промышленной котельной энергоцеха промзоны в службе главного энергетика. На сцену вышел высокий стройный мужчина и обратился к нам с приветственным словом, поблагодарив за успешную работу. Это был Ефим Павлович Славский. Церемония награждения запомнилась на всю жизнь. И хотя у меня очень много разных наград, но самая любимая - медаль "За трудовое отличие", врученная Славским", - сказал Андрей Скабовский.

Отметим, что юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию атомной промышленности, стартуют 20 августа, и рассчитаны на 75 дней. Слоган празднования сформулирован так: "75 лет: опережая время". За это время пройдут более сотни мероприятий по всей стране, посвященных отечественному атомпрому, участником которых может стать каждый житель России.

Тематически мероприятия разделены на три крупных блока: "Прошлое", "Настоящее" и "Будущее". В первый день в сквере у здания Госкорпорации "Росатом" открыт памятник легендарному министру среднего машиностроения Ефиму Павловичу Славскому. В 17 часов на онлайн-площадке atom75.ru состоится большой "Квартирник Росатома". Для всех работников атомной промышленности, ветеранов отрасли, их семей, жителей атомных городов и ЗАТО выступят "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano. Школьники-волонтеры помогут ветеранам Нововоронежской АЭС подключиться к трансляции.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Еще одним крупным мероприятием станет большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце, трансляция которого пройдет по центральному телевидению 27 сентября. 28 сентября, в День работника атомной промышленности, который станет официальным выходным в атомградах, будет организован телемост "Перекличка атомных городов - пятичасовой эфир на сайте atom75.ru.

С 9 по 18 октября будет проходить всероссийский фестиваль науки Nauka 0+ "Физика будущего", в рамках которого запланированы открытые лекции знаменитых ученых, дискуссии о будущем человечества, уникальные научно-познавательные фильмы.

Одним из закрывающих мероприятий юбилейной программы станет молодежная конференция "Next75" в Сочи, которая состоится 31 октября.

С более подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться здесь:

Сайт, посвященный 75-летию атомной промышленности

Календарь событий юбилейных мероприятий

История атомной промышленности РФ

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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