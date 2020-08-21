В Воронеже снизят цену на проезд в транспорте

В Воронеже снизятся тарифы на проезд в общественном транспорте. При оплате картой "Мир" цена станет на четыре рубля меньше, чем прежде - и на шесть рублей дешевле, чем наличными.

Полномочий по изменению тарифов у мэрии нет, но наши сотрудники тщательно изучили опыт других регионов по применению программ лояльности и акций платежных систем, рассказали в пресс-службе администрации Воронежа.

- Мы увидели, что в нескольких городах: Кемерово, Новосибирск, Омск, - платежная система "Мир" провела акцию "Проезд с бесконтактной картой "Мир" дешевле". Нам она показалась очень выгодной для горожан в этот непростой период. Были проведены переговоры с представителями системы, и мы получили разрешение на проведение акции в Воронеже, - рассказал глава города Вадим Кстенин.

С 1 сентября проезд в городском транспорте при оплате картой "Мир" будет стоить 17 рублей. Сейчас при оплате картой и наличными поездка обходится в 21 и 23 рубля соответственно.

- Выпадающие доходы перевозчиков будут впоследствии компенсированы платежной системой, - пообещал Кстенин.

Руководитель "Совета руководителей городского пассажирского транспорта" Дмитрий Крутских согласился, что акция выгодна для пассажиров и выразил уверенность, что транспортные компании поддержат инициативу мэрии.

Акция с картами "Мир" продлится до конца года.