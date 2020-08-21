Власти Москвы рассказали о нарушениях магазинами мер по COVID-19

Каждый день в Москве составляют около 250 протоколов из-за нарушений магазинами мер по COVID-19. Об этом сообщили в столичном департаменте торговли и услуг.

Большая часть нарушений, отмечает РИА Новости, связана с отсутствием средств индивидуальной защиты у сотрудников торговых точек. Всего предприятиям общественного питания, розничной торговли и услуг выписано уже более десять тысяч административных протоколов.

По данным департамента, максимальная сумма штрафов может перешагнуть за 550 миллионов рублей. Окончательные цифры зависят от решения суда.

В Москве маски и перчатки нужно по-прежнему надевать в транспорте, магазинах и других общественных местах.