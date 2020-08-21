На Колыме выпал первый снег

В Магаданской области выпал первый снег, который, по прогнозам синоптиков, уже не растает, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

Накануне региональный пожарно-спасательный центр прогнозировал 21 августа дожди со снегом и штормовой ветер в девяти районах субъекта.

"В область движется поток холодного воздуха. В связи с этим температура понижается. Снег на возвышенностях будет лежать уже до самой весны. В населенных пунктах еще будет относительно высокой, и снег начнет таять", - отмечается в сообщении.