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21.08.2020 04:34
Рубрика: Власть

В Биробиджане "заминировали" суд, почту и банк

Текст: Инесса Доценко

Сообщения о минировании сегодня утром поступили в крупные учреждения ЕАО - Биробиджанский районный суд, почтовые отделения, налоговую службу и одно из отделений Сбербанка.

Аэропорт Хабаровска проверили после сообщения о минировании

Происходит все по одному и тому же сценарию - на электронные адреса ведомств и организаций доставляются письма с информацией о заложенных взрывных устройствах. Сигналы об этом оперативно (через систему 112) поступают в правоохранительные органы и те приступают к проверке сообщений. Из помещений эвакуируют людей.

- В каждом из зданий проводится проверка, в плановом порядке в соответствии с утвержденной методикой проведена эвакуация посетителей и персонала, выставлено оцепление. О результатах проверочных мероприятий станет известно в ближайшее время. Полиция и правительство региона держат ситуацию на контроле, - рассказал "РГ" консультант управления по информационной политике областного правительства Роман Миронов.

Напомним, в последнее время "минирование" важных объектов в ДФО участилось. Чаще всего злоумышленники нарушают таким образом работу аэропортов. Только вчера из-за подобного сообщения пришлось эвакуировать полторы тысячи человек из терминала хабаровской воздушной гавани. На прошлой неделе с таким же столкнулся аэропорт в Якутске и опять в Хабаровске.

В регионах Власть Безопасность Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Якутия Якутск Атака телефонных террористов на Россию

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