В Хабаровском крае из-за нарушений закрыли два детских лагеря

В Хабаровском крае из-за ряда нарушений приостановлена работа двух детских летних лагерей, сообщает прокуратура региона.

"Проверка выявила, что в учреждениях "Амурчонок" и "Буревестник" в Комсомольске-на-Амуре нет документов, подтверждающих безопасность эвакуации людей из зданий и сооружений в случае возгорания, не соответствуют требованиям пожарные сигнализации, не обеспечено достаточное количество источников наружного противопожарного водоснабжения", - отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что ранее руководителей уже привлекали к ответственности и потребовали устранить недостатки, городская межведомственная комиссия под председательством и.о. заместителя главы администрации Комсомольска-на-Амуре разрешила провести смену в этих лагерях с 13 по 30 августа

По исковому заявлению прокурора района, суд приостановил работу двух детских учреждений до полного устранения нарушений.

"Сейчас проводится проверка законности решения, принятого городской межведомственной комиссией по координации отдыха, оздоровления и занятости детей по приемке работы загородных лагерей", - отмечается в ведомстве.

Всего в Хабаровском крае в августе открылись девять детских лагерей, в них должны были отдохнуть около 1300 школьников.