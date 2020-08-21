В Хабаровском крае начали готовиться к паводку на Амуре

Муссонные дожди накроют Хабаровский край на следующей неделе. Из-за циклона, по прогнозам синоптиков, уже к 28-30 августа уровень воды в реке Амур может сильно подняться и достигнуть неблагоприятных отметок в 500 - 580 сантиметров у Хабаровска. А к 4 - 7 сентября пик паводка дойдет до Комсомольска-на-Амуре.

- Мы должны быть готовы к самому негативному варианту событий. Опыт прошлых лет показывает, что паводковая ситуация может развиваться не по прогнозам, - заявил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук на внеочередном заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он отметил, что готовиться к возможному паводку надо уже сейчас. Необходимо работать на опережение: проверить исправность насосного оборудования и другой техники, осмотреть и, при необходимости, отремонтировать временные дамбы, которые были сооружены в прошлом году.

- Обращаю ваше внимание, что запас по высоте гидрозащитных сооружений должен быть, как минимум на метр выше критических отметок, - подчеркнул Литвинчук.

В зоне возможного подтопления могут оказаться 29 населенных пунктов в Хабаровском, Нанайском, Амурском районах, а также отдельные участки дорог и улиц в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Людям рекомендуют заблаговременно собрать урожай и позаботиться о своем имуществе.

Существенно осложнить ситуацию могут сбросы воды на Бурейской гидроэлектростанции. На этой неделе водохранилище значительно пополнилось дождевыми стоками. Чтобы не допустить осложнения и так не простой обстановки, правительство Хабаровского края договорилось с представителями Амурского бассейнового водного управления минимизировать сбросы ГЭС.