В Комсомольске-на-Амуре в доме престарелых выявили вспышку COVID-19

В Комсомольске-на-Амуре выявлены случаи заболевания коронавирусом в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

В больницу с признаками ОРВИ уже госпитализировали 75 человек, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Всех постояльцев, а также контактных лиц осматривают, проверяют температуру. Питание проводится в комнатах, введен масочный режим", - отмечается в сообщении.

Для усиления медицинского обеспечения в город Юности выехала главный инфекционист края Анна Кузнецова.

Всего в регионе зарегистрировано 9304 пациента с COVID-19, 7208 человек выздоровели, 83 скончались.