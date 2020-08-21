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21.08.2020 06:45
Рубрика: Общество

В Комсомольске-на-Амуре в доме престарелых выявили вспышку COVID-19

Текст: Артем Красиков

В Комсомольске-на-Амуре выявлены случаи заболевания коронавирусом в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
Трамп заявил о желании воспользоваться американской вакциной от COVID-19

В больницу с признаками ОРВИ уже госпитализировали 75 человек, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Всех постояльцев, а также контактных лиц осматривают, проверяют температуру. Питание проводится в комнатах, введен масочный режим", - отмечается в сообщении.

Для усиления медицинского обеспечения в город Юности выехала главный инфекционист края Анна Кузнецова.

Всего в регионе зарегистрировано 9304 пациента с COVID-19, 7208 человек выздоровели, 83 скончались.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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