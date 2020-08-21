В школе Читы появилась нестандартная столовая

В читинской школе №49 с углубленным изучением английского языка отремонтировали столовую. Теперь зона приема пищи разделена на два зала. В одном ученики смогут получить горячие завтраки и обеды, а другой превратился в настоящее кафе-пиццерию.

Это сделано для того, чтобы у каждого школьника на перемене появилась возможность с комфортом отдохнуть и пообщаться с друзьями за перекусом. Всего в обновленной столовой будут питаться около 1100 ребят.

- С 1 сентября мы начинаем процесс обучения в традиционном режиме. Хотя есть определенные ограничения и правила, касающиеся условий пребывания детей в школах в период пандемии. Заготовлено все оборудование, все традиционные режимы работы будут пересмотрены и обновлены, - рассказал директор школы Руслан Никонов.

Речь идет об обязательном входном контроле, где будут измерять температуру и проверять наличие защитных средств. Кроме того, во всех школах регулярно будет проходить дезинфекция помещений и другие мероприятия, необходимые по требованиям Роспотребнадзора.

Примечательно, что в новой столовой 49 школы детей из начальных классов будут кормить бесплатно. Такую же льготу в новом учебном году получат и младшеклассники других учебных заведений Забайкальского края. Это стало возможно благодаря тому, что регион получил 343 миллиона рублей на выполнение поручения президента России Владимира Путина об организации бесплатного горячего питания для учеников первых, вторых, третьих и четвертых классов.

"Мы старались попасть число первых регионов, где будет реализована эта программа. Эта ситуация непросто давалась нашему министерству образования, потому что многие школы и их пищеблоки в очень слабом состоянии. Тем не менее, эту работу организовали, мы в числе первых регионов, которые с 1 сентября текущего года организуют с участием федерального финансирования горячее питание в школах. Более 60 тысяч учеников будут обеспечены питанием", - заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

С нового учебного года в школах региона появится еще одно нововведение. Все классные руководители начнут получать надбавку к зарплате.

- В соответствии с поручением президента будет осуществляться дополнительная выплата в размере пяти тысяч рублей ежемесячно. Это будет помимо уже гарантированных выплат. Поэтому в новом учебном году будут новые направления: организация бесплатного горячего питания для младших школьников и дополнительная выплата для всех классных руководителей", - добавила министр образования Забайкальского края Наталья Бянкина.