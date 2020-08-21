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21.08.2020 16:58
Рубрика: Власть

Инвестпроектам в Самарской области обеспечена всесторонняя поддержка

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самарской области создается доступная и удобная инфраструктура поддержки бизнеса. Она ориентирована на помощь инвесторам в открытии и развитии своего дела.
По своему инвестиционному потенциалу Самарская область - один из лучших регионов Росси. Фото: Георгий Субботин/ РГ По своему инвестиционному потенциалу Самарская область - один из лучших регионов Росси. Фото: Георгий Субботин/ РГ
По своему инвестиционному потенциалу Самарская область - один из лучших регионов Росси. Фото: Георгий Субботин/ РГ

В последние три года регион уверенно демонстрирует рост показателей инвестиционной привлекательности. Правительство Самарской области и региональное минэкономразвития провели большую работу по улучшению условий для ведения бизнеса на территории региона, и эти усилия дают высокие результаты. Напомним, если в 2017-м область была лишь на 65-м месте в Национальном инвестрейтинге регионов Агентства стратегических инициатив, то сегодня она занимает 22-ю строчку.

Фото: "ПромПарки"
В Самарской области инвесторам предоставлены уникальные возможности

Флагманский проект самарских областных властей - Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Тольятти". Сегодня эта якорная инвестиционная площадка Самарского региона заполнена на 70 процентов. Поэтому в региональном правительстве рассматривают вопрос расширения инфраструктуры ОЭЗ - строительства третьей очереди. Тем более, что в ближайшее время транспортная доступность этой территории значительно вырастет - когда будет законченно строительство трассы трасса Тольятти-Ягодное, которую соединят с магистралью в обход Автограда и моста через Волгу в районе Климовка, Самарская область станет частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Кстати, мост строят в рамках одного из самых крупных в стране проектов государствено-частного партнерства (ГЧП). Самарская область в этом плане имеет отличный положительный опыт - регион уверенно лидирует в рейтинге субъектов с самой развитой системой ГЧП, а в 2019 году стал абсолютным лидером по этому показателю.

В ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано уже 25 резидентов из восьми стран и десять уже действующих производств. Резиденты создали1300 рабочих мест, инвестироровали 14,5 миллиарда рублей, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составил около 1,7 миллиарда рублей. Объем выручки компаний в последние два года увеличивается на 40 процентов ежегодно.

Кроме того, в области действуют государственные индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", "Новосемейкино" с удобной инфраструктурой. Резидентам парков гарантирована административная поддержка властей, налоговые льготы, а также уникальные существенные скидки при переуступке права владения и пользования земельными участками. Кроме того, в ближайшем будущем в индустриальных парках Новосемейкино и Чапаевске будут построены по два производственных корпуса площадью по десять тысяч квадратных метров для последующей сдачи их инвесторам в аренду. Тем более, что опыт такой работы с инвесторами в регионе уже есть. В индустриальном парке "Преображенка" аналогичный проект уже успешно реализуется: не только построить свои помещения и организовать производство, но и арендовать площади здесь могут как крупные, так и небольшие организации.

Говоря об инвестиционном потенциале Самарской области нельзя не упомянуть две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - в Тольятти и Чапаевске. Здесь созданы максимально простые и привлекательные правила для получения статуса резидента ТОСЭР. Создание этих территорий дало мощный импульс к диферсификации бизнеса двух моногородов региона. Кстати, статус моногородов Тольятти и Чапаевска дает возможность резидентам ТОСЭР привлекать средства поддержки от Фонда развития моногородов. Обо всех условиях получения поддержки и нюансах инвестиционных площадках бизнес информирует Агентство по привлечению инвестиций, которое работает с инвесторами в режиме "одного окна".

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В ТОСЭР "Тольятти" и "Чапаевск" инвесторам предоставлены особые условия

И еще: в регионе в постоянном режиме изменяется законодательная база, чтобы сделать условия для ведения бизнеса на территории области максимально удобными и выгодными для инвесторов. В соответствии с законодательными нововведениями в Самарской области определен правовой статус участника регионального инвестиционного проекта, введен инвестиционный налоговый вычет, а также принято решение о субсидировании процентной ставки по кредитам инвесторов на инвестиционные цели. Действующая система налоговых льгот в Самарской области позволяет инвестору экономить или возмещать до 40% вложенных в проект средств.

Также в области уточнены размеры общего объема инвестиций и расширены категории инициаторов инвестиционных проектов для включения в перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области. Например, для включения инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства компаниям достаточно представить инвестиционный проект с общим объемом инвестиций от 150 миллионов рублей. В инвестиционных проектах в моногородах Самарской области, вложения должны быть от 30 миллионов рублей.

Если с инициатором проекта заключается инвестиционный меморандум или инвестиционному проекту присваивается статус стратегического, он имеет право получить земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без торгов.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Регион за последний период совершил рекордный рывок, который характеризует общий инвестиционный климат и комфорт предпринимателей, ведущих деятельность в Самарской области. Все структуры регионального правительства вовлечены в создание благоприятного инвестклимата. Мы постоянно заимствуем лучшие мировые практики, привлекаем иностранные и крупные федеральные компании, большое внимание уделяется регуляторике и выстраиванию прямого взаимодействия с инвесторами. По своему инвестиционному потенциалу Самарская область - один из лучших регионов России.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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