Пермские ученые создали защиту от бактерий из меди и серебра

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создала новый антибактериальный сорбент на основе наночастиц серебра и меди.

- Серебро обладает антимикробными свойствами и оказывает минимальное токсическое воздействие на организм. Клеточная оболочка бактерии поглощает ионы серебра, продолжает быть жизнеспособной, но больше не делится. Аналогичным антибактериальным воздействием обладают ионы меди, - пояснила доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, кандидат химических наук Елена Фарберова.

Новую разработку можно применять для очистки и обеззараживания воды, а также для производства медицинских бактерицидных повязок. На сегодняшний день пермские ученые уже создали образцы ткани с напылением частиц меди, серебра и их композиции.