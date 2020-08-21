В Мордовии число резидентов ТОСЭР "Рузаевка" выросло до 15

Соответствующее решение приняло Минэкономразвития России. Реализация проектов, предложенных новыми резидентами, позволит создать в моногороде более 80 новых рабочих мест.
Предприятие " РузФудс " планирует наладить в железнодорожной столице республики производство пищевых и косметических продуктов. Общая стоимость проекта - 20,833 миллиона рублей. На новом производстве будут работать не менее 70 сотрудников.
Инициатором второго проекта, который будет реализован в Рузаевке, выступила компания "Рузпромпродукт". В планах - создание в городе производства лосьонов-антисептиков для индивидуальной защиты. Проект стоимостью 3,298 миллиона рублей позволит трудоустроить 13 человек.
Справка "РГ"
Постановление Правительства РФ №1165 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка" было подписано 27 сентября 2017 года. Рузаевка стала первым городом Мордовии, получившим этот статус.