В Мордовии число резидентов ТОСЭР "Рузаевка" выросло до 15

Число резидентов первой в Мордовии территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" выросло до 15. На днях льготный бизнес-статус получили еще две компании - "РузФудс" и "Рузпромпродукт".

В городе железнодорожников будет создано производство антисептических лосьонов. Фото: Георгий Зимарев /РИА Новости

Соответствующее решение приняло Минэкономразвития России. Реализация проектов, предложенных новыми резидентами, позволит создать в моногороде более 80 новых рабочих мест.

Предприятие " РузФудс " планирует наладить в железнодорожной столице республики производство пищевых и косметических продуктов. Общая стоимость проекта - 20,833 миллиона рублей. На новом производстве будут работать не менее 70 сотрудников.

Инициатором второго проекта, который будет реализован в Рузаевке, выступила компания "Рузпромпродукт". В планах - создание в городе производства лосьонов-антисептиков для индивидуальной защиты. Проект стоимостью 3,298 миллиона рублей позволит трудоустроить 13 человек.

Справка "РГ"

Постановление Правительства РФ №1165 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка" было подписано 27 сентября 2017 года. Рузаевка стала первым городом Мордовии, получившим этот статус.