В Прикамье работники предприятия похитили ГСМ на 10 миллионов рублей

Сотрудники полиции задержали пятерых жителей Березников Пермского края, которых подозревают в краже горюче-смазочных материалов в особо крупном размере. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье № 158 УК РФ "Кража".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленники работали на одном из крупных промышленных предприятий региона. При перевозке ГСМ они, блокируя систему GSM-наблюдения, отклонялись от заданного маршрута и сливали часть перевозимых материалов. Остатки ГСМ они сдавали приемщику без документов.

Ущерб, который причинили злоумышленники, оценивается предприятием в 10 миллионов рублей.