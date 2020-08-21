Губернатор проконтролировал строительство моста в Новосибирске

Новости

Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории 15:36
Сериал "Убийства на Сандхамне" продлен на восьмой сезон 15:30
В Токио откроется парк по Гарри Поттеру, в Лондоне - шоу о Докторе Кто 15:00
В Москве закончилось расследование дела о полицейских-взяточниках 14:59
Отец Джордана Ларссона стал тренером "Барселоны" 14:47
Лавров и Макей выступили против вмешательства извне в дела Беларуси 14:47
Военные РФ и Сирии провели антитеррористические учения в порту Баниас 14:43
В Стамбуле еще одну византийскую церковь превратят в мечеть 14:32
Убийцы журналиста из Красноярского края отправлены в камеру 14:31
В Воронеже снизят цену на проезд в транспорте 14:28
Вышли трейлеры комедии Гоши Куценко про московские пробки "Парадоксы" 14:26
Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера 14:11
В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси 14:08
В Кремле оценили возможность перевозки Навального на лечение за границу 14:08
На "Армии-2020" представят 700 единиц современного вооружения и техники 14:05
Депутату МГД Шереметьеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве 14:01
Аль Пачино и Де Ниро сыграют в фильме Скотта про убийство Гуччи 14:00
На трассе между Екатеринбургом и Курганом в ДТП погибли 4 человека 13:53
Каждый 11 предприниматель России работает в Москве 13:45
Кузнецова: Дети с пищевыми особенностями не питаются в детсадах в 32 регионах 13:41
Число ДТП с наземным транспортом в Москве снизилось на 23% 13:37
"Рособоронэкспорт" расширяет свое участие на форуме "Армия-2020" 13:31
Названа пятерка главных кинопродюсеров России 13:24
Конкурс на поступление в МГУ в этом году вырос на 20% 13:11
Новый клип BTS набрал сорок миллионов просмотров за пять часов 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 14:52
Рубрика: Власть

Губернатор проконтролировал строительство моста в Новосибирске

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор региона Андрей Травников, представители федерального и регионального минтранса ознакомились с ходом работ на одном из крупнейших строительных объектов в области. Это - четвертый автомобильный мост через реку Обь в Новосибирске. Он является целым комплексом, включающим высокоскоростную магистраль, мостовой переход через Обь, тоннель, развязки.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Заместитель директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Дмитрий Лаптев, который также побывал на объекте, отметил, что строительство четвертого моста в Новосибирске является одним из крупнейших дорожных проектов в стране.

Фото: Правительство Новосибирской области
"Точки роста" в Новосибирской области получат квадрокоптеры и 3D-принтеры

- В период непростой экономической ситуации благодаря проекту строительства моста появится огромный комплекс работ для наших строителей, предприятий, поставщиков оборудования, материалов, - сказал губернатор Андрей Травников.

По данным пресс-службы областного правительства, на объекте уже трудится 400 человек, в ближайшее время количество рабочих увеличится двукратно. По договоренности с руководством области здесь зарегистрировано отдельное предприятие, что очень важно. Поэтому налоги остаются в бюджете области.

Кроме того, максимально используются материалы и оборудование, изготовленные в Новосибирской области. Например, цемент - из Искитима, строительный городок производен на новосибирском предприятии.

Глава области считает, что к работе должны быть привлечены региональные студенческие отряды. Такая договоренность уже есть.

По словам генерального директора группы компаний "ВИС" Руслана Семенова, сейчас завершены работы на первом сооружении - площадке опоры № 5, ведутся на восьми. Всего проектом предусмотрено возведение 18 опор моста. К концу года начнется строительство пилона на правом берегу. На эстакаде основного хода завершено устройство 15 из 304 буронабивных свай.

Андрей Травников подчеркнул, что до конца декабря должно быть выполнено более 15 процентов от общего объема работ в русле реки. В целом по проекту до конца года планируется выйти на техническую готовность, превышающую 20 процентов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

В Крыму оценили косвенное признание ООН российского статуса полуострова
Суд отказал Ефремову в направлении в центр психиатрии
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг