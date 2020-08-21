Губернатор проконтролировал строительство моста в Новосибирске

Губернатор региона Андрей Травников, представители федерального и регионального минтранса ознакомились с ходом работ на одном из крупнейших строительных объектов в области. Это - четвертый автомобильный мост через реку Обь в Новосибирске. Он является целым комплексом, включающим высокоскоростную магистраль, мостовой переход через Обь, тоннель, развязки.

Заместитель директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Дмитрий Лаптев, который также побывал на объекте, отметил, что строительство четвертого моста в Новосибирске является одним из крупнейших дорожных проектов в стране.

- В период непростой экономической ситуации благодаря проекту строительства моста появится огромный комплекс работ для наших строителей, предприятий, поставщиков оборудования, материалов, - сказал губернатор Андрей Травников.

По данным пресс-службы областного правительства, на объекте уже трудится 400 человек, в ближайшее время количество рабочих увеличится двукратно. По договоренности с руководством области здесь зарегистрировано отдельное предприятие, что очень важно. Поэтому налоги остаются в бюджете области.

Кроме того, максимально используются материалы и оборудование, изготовленные в Новосибирской области. Например, цемент - из Искитима, строительный городок производен на новосибирском предприятии.

Глава области считает, что к работе должны быть привлечены региональные студенческие отряды. Такая договоренность уже есть.

По словам генерального директора группы компаний "ВИС" Руслана Семенова, сейчас завершены работы на первом сооружении - площадке опоры № 5, ведутся на восьми. Всего проектом предусмотрено возведение 18 опор моста. К концу года начнется строительство пилона на правом берегу. На эстакаде основного хода завершено устройство 15 из 304 буронабивных свай.

Андрей Травников подчеркнул, что до конца декабря должно быть выполнено более 15 процентов от общего объема работ в русле реки. В целом по проекту до конца года планируется выйти на техническую готовность, превышающую 20 процентов.