В Иркутской области группа школьников избила 18-летнюю девушку

Полиция Иркутской области начала проверку в связи появившемся в соцсетях видео, на котором группа подростков избивает девушку, сообщает пресс-служба ведомства. ЧП произошло в городе Усть-Илимске.

По информации МВД, на видео сотрудники правоохранительных органов наткнулись в ходе мониторинга сети Instagram.

На кадрах видно, как группа 15-летних молодых людей сначала оскорбляют девушку. Затем один из подростков наносит ей удар в лицо, после чего девушка падает на землю. Все это сопровождается нецензурными комментариями участников нападения.

15 августа в полицию обратились медики, проинформировавшие о приходившей к ним 18-летней девушке с побоями. В ней по видео опознали пострадавшую.

- По горячим следам все участники запечатленных на видео событий выявлены. Теперь все они дают пояснения полиции. По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет определена степень ответственности, которую предстоит понести виновным лицам либо их родителям, - пояснили "РГ" в пресс-службе областной полиции.

В полиции подчеркнули, что ранее ни один из участников нападения в поле зрение правоохранительных органов не попадал. Но теперь их поставят на учет.