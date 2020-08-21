В Новосибирске продлят улицу Петухова до новых микрорайонов

Одну из главных магистралей Кировского района Новосибирска - улицу Петухова - увеличат на 700 метров. Этот участок дороги (первый этап строительства) будет готов к осени 2021 года.

Таким образом, жители новых микрорайонов Матрешкин двор и Просторный смогут комфортно добираться до своих домов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал работы на объекте дорожного строительства. Глава города напомнил, что было много обращений от местных жителей с просьбой построить здесь дорогу, которой фактически не было. Вместо нее - технический проезд, оставшийся от строителей.

- В прошлом году, после долгих согласований, мы приступили к реализации проекта строительства новой автодороги протяженностью более 1,7 тысячи метров. Сейчас идет работа в рамках первого этапа - на участке длиной 700 метров. В этом году подрядчик приступит к обустройству дорожного основания. Мы ожидаем, что следующим летом первый этап будет сдан, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Строительство разбито на три этапа. Прежде чем приступить к первому генподрядчику - "НовосибирскАвтоДор" - пришлось перенести коммуникации, которых здесь оказалось много. Стоимость первого этапа составляет 198,3 миллиона рублей.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

В следующем году работы развернутся на участке длиной 780 метров - от дома №95 на ул. Петухова до дома №2 на ул. Николая Сотникова. Подрядчиком второго этапа стала компания "Стройсити", с которой заключен контракт на 144,7 миллиона рублей. Сдать объект планируется в 2022 году.

Еще одна острая проблема, которую необходимо решать вместе со строительством магистрали, - автомобильные пробки на выезде из Южно-Чемского жилмассива, на пересечении Советского шоссе с улицей Мира.

- Мы построим новую дорогу, обеспечим движение в микрорайоне, подъезды к школе, детским садам. Но есть "узкое горлышко" - пробки на пересечении с Советским шоссе. Там напряженное движение, особенно по утрам, когда в город на работу едут жители из Советского района и пригорода, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Глава города дал поручение профильному департаменту мэрии проработать варианты решения этого вопроса.

Справка "РГ"

Проект автомобильной дороги по ул. Петухова - от железнодорожного переезда до земельного участка компании "Дискус-строй" - разработан по заказу строительной компании "Вира-Строй" в 2016 году. Согласно проектной документации будущая магистраль будет четырехполосной, ширина проезжей части - 15 метров, по обеим сторонам - тротуары шириной три метра. Общая протяженность новой дороги - 1710 метров.