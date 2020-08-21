В Томской области открылся Центр цифрового образования детей

В Томске открылся Центр цифрового образования детей "IT-куб". Он расположен в здании Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) на проспекте Ленина, 46.

В церемонии открытия принял участие глава региона Сергей Жвачкин, который отметил значимость центра для детей, желающих заниматься цифровыми технологиями.

- "IT-куб" планирует начать прием детей осенью в рамках национального проекта "Образование". Это структурное подразделение томского Хобби-центра. Уже в этом учебном году здесь пройдут обучение не менее 400 детей, - сказал губернатор. - Новый центр делает ставку на цифровые технологии - самое прорывное направление мировой экономики. Безусловно, это отличный вклад в будущее наших детей.

По данным пресс-службы областной администрации, на создание центра ТУСУР направил 18 миллионов рублей, из федерального бюджета поступило более 13 миллионов, еще 1,6 миллиона рублей вложил Хобби-центр, поддержку проекту также оказал областной бюджет.

Губернатор пообщался с педагогами дополнительного образования и разработчиками мобильных приложений, а также с экспертами-школьниками, которые первыми опробовали оборудование.

Сергей Жвачкин отметил, что дополнительное образование детей должно стать неотъемлемой частью общего школьного образования.

- И, конечно, оно должно быть интересным, увлекательным, полезным для молодого поколения, - сказал губернатор.

Как рассказали ректор ТУСУРа Виктор Рулевский и директор Хобби-центра Людмила Дубровина, основные направления в работе "IT-клуба" - "Программирование на Python" (официальный партнер - Яндекс.Лицей), "Мобильная разработка" (официальный партнер - IT-школа "Самсунг"), "Технологии VR/AR" - виртуальная и дополненная реальность (официальный партнер - ООО "Рубиус групп"), "Алгоритмика и логика", "Кибергигиена и информационная безопасность", "Робототехника и программирование роботов".

Тем временем

В регионе развитию дополнительного и профессионального образования уделяется большое внимание. Так, областные департаменты общего и профобразования приглашают учащихся 6-11 классов принять участие в региональном проекте по ранней профориентации "Билет в будущее - 2020".

Стать участниками могут обучающиеся, педагоги и родители из общеобразовательных организаций всех 20 томских муниципалитетов.

Уже по стандартам WorldSkills подготовлены 43 площадки во всех муниципалитетах, на которых пройдут практические мероприятия по актуальным компетенциям. Они состоятся как в онлайн, так и в офлайн режимах.

Как отметили в департаменте общего образования региона, проект поможет школьникам определиться с будущей профессией, выбрать направление карьерного роста. Со школьниками будут работать опытные наставники.