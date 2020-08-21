Вильфанд сообщил о необычных температурах в полярных регионах России

Очень высокие температуры воздуха зафиксированы в нескольких полярных регионах России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Отмечается устойчивый вынос тепла в центральные регионы Красноярского края и в северные регионы: Ямало-Ненецкий округ, Таймыр, Эвенкию. Сейчас здесь до +17. "Обычно там уже снег может выпадать в это время, поэтому это очень высокие температуры", - цитирует РИА Новости Вильфанда.

Ранее экстремально высокие температуры были зафиксированы на архипелаге Северная Земля. Это тоже связано с выносом теплого воздуха и антициклональной погодой. Вильфанд отметил, что в этих регионах тепло продержится еще не менее пяти дней.