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17.08.2020 03:31
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали про августовские рекорды тепла на Северной Земле

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О рекордах тепла в одной из самых холодных точек России рассказали в Гидрометцентре страны. В августе на архипелаге Северная Земля, который находится за полярным кругом, дневные температуры превышали норму в среднем на 15-20 градусов.

Фото: pixabay.com
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"На архипелаге несколько дней назад зафиксирована температура в 17,6 градуса. Для холодной территории это невероятно высокие цифры. Ведь обычно там в это время может быть от нуля и до плюс трех градусов", - цитирует Романа Вильфанда РИА Новости.

Напомним, этим летом в якутском Верхоянске, известном в мире как северный полюс холода, был зафиксирован температурный рекорд +38 градусов. Специалисты объясняют такие повышения быстрым потеплением в Арктике, которое идет здесь в два раза быстрее, чем в целом по планете.

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