В Псковской области охотник застрелил бригадира, приняв за кабана

Охота на кабана в Себежском районе Псковской области закончилась трагедией: погиб 36-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона. Трагедия произошла возле деревни Пустошка.

- По предварительным данным установлено, что вечером 20 августа 55-летний житель Москвы охотился на кабана в составе охотничьей бригады, имея с собой карабин "Вепрь 7,62х54р", - сообщили в ведомстве.

В процессе охоты мужчина услышал посторонний шум, обнаружил движение там, где мог находиться кабан, и выстрелил. Однако пуля попала не в животное, а в бригадира охотничьей бригады, который загонял зверя.

Медики не смогли спасти раненого, который скончался в машине скорой помощи. По данному факту Опочецкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку. Планируется возбудить уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).