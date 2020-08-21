Скоростной поезд "Стриж" вышел в первый рейс из Петербурга в Самару

Скоростной поезд "Стриж" в 00.45 отправился в первый рейс из Санкт-Петербурга в Самару. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Этот поезд будет обслуживать данный маршрут постоянно. Благодаря уникальному подвижному составу, способному развивать скорость до 200 километров в час, и специальному расписанию время поездки по данному маршруту сократится почти вдвое и составит 19 часов.

В 05.08 предусмотрена остановка поезда в Москве. В тот же день в 20.50 "Стриж" прибудет в Самару. В обратный рейс до Санкт-Петербурга поезд выйдет 21 августа в 01.20.

В составы поездов "Стриж" включены вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го классов, спальные вагоны класса "Люкс". Во всех вагонах действуют экологически чистые туалеты, системы кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха. В вагонах 1-го и 2-го классов есть индивидуальное освещение, аудио- и видеосистема с возможностью подключения индивидуальных наушников, розетки для подзарядки мобильных устройств и индивидуальные столики.

В вагонах СВ "Стрижа" купе предназначены для двух пассажиров, каждое оборудовано индивидуальным санузлом с душем. Также в купе есть столик, сейф, вешалки для одежды и кнопка вызова проводника. Доступ в купе обеспечивается индивидуальной картой-ключом.