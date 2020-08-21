В Калининградской области янтарный самородок назвали в честь флага РФ

Новости

Барселона может лишить Хуана Карлоса I золотой медали города 12:41
Москвичи стали чаще покупать новые автомобили 12:33
Американские СМИ пожаловались на высокую комиссию со стороны Apple 12:25
Минкомсвязь заплатит школьникам до 125 тысяч рублей за успехи в IT 12:24
В столичный регион пришли первые заморозки 12:14
Глава минспорта Хабаровского края ушел в отставку 12:05
Аэропорт Новосибирска возобновил международные перелеты 11:56
Кандидатуру Михаила Птицына одобрили на пост председателя Мосгорсуда 11:31
Кузнецова сообщила о новой группе российских детей, которых вывезут из Сирии 11:28
Ученые выяснили причину повторного заражения COVID-19 11:11
Обновление Lightroom стерло фотографии пользователей iPhone и iPad 11:03
Врач рассказал, как избавиться от изжоги без лекарств 10:54
Российский "Ашан" уволил десятки сотрудников из-за коррупции и откатов 10:46
ЦБ отозвал лицензию у банка "Славянский кредит" 10:33
В Хабаровском крае начали готовиться к паводку на Амуре 10:27
Премьер Эстонии признал проблему неравенства прав русскоговорящих жителей 09:46
В Австралии нашли два золотых самородка на 250 тысяч долларов 09:36
Еще 1160 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:24
В Югре женщина на иномарке сбила трех девочек 09:10
В Санкт-Петербурге лжеэлектрики обокрали блокадницу 09:09
Гурьянов первым из россиян в НХЛ забросил 4 шайбы в одном матче плей-офф 09:07
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2" 08:51
Наталья Сергунина: В Москве стартовало голосование за лучшие авторские маршруты по городу 08:40
СМИ: Перелеты по России подешевели вдвое 07:55
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России 07:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 11:51
Рубрика: Общество

В Калининградской области янтарный самородок назвали в честь флага РФ

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

В Калининградской области добыли уникальный янтарь весом 1459 граммов. Самородок, найденный в преддверие Дня Государственного флага Российской Федерации, назвали "Триколором". Об этом сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Уникальный янтарь имеет форму скошенного прямоугольника и действительно напоминает флаг, развевающийся на ветру. С учетом того, что завтра, 22 августа, страна будет отмечать День Государственного флага РФ, сотрудники добывающего предприятия очень быстро определились с названием самородка.

В "Москвариум" погрузят флаг России

Самородками называются "солнечные камни", вес которых превышает один килограмм. Все они, в том числе и "Триколор", отправляются в Москву в Гохран России. Там специальная комиссия оценивает минералы и определяет их дальнейшую судьбу.

Камни без сколов и трещин признают драгоценными, они остаются на хранении в Гохране. Другие находки пополняют музейную коллекцию янтарного комбината или продаются на специальных аукционах. Первый в этом году аукцион уникального янтаря состоится 19 сентября в Светлогорске, мероприятие пройдет на открытом воздухе.

"Солнечный камень" добывают в небольшом калининградском поселке Янтарный. Здесь сосредоточилось самое крупное в мире месторождение застывшей смолы. В прошлом году добытчики извлекли из недр более 450 тонн янтаря, в том числе 18 уникальных самородков.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса
ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц