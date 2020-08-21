В Калининградской области янтарный самородок назвали в честь флага РФ

В Калининградской области добыли уникальный янтарь весом 1459 граммов. Самородок, найденный в преддверие Дня Государственного флага Российской Федерации, назвали "Триколором". Об этом сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Уникальный янтарь имеет форму скошенного прямоугольника и действительно напоминает флаг, развевающийся на ветру. С учетом того, что завтра, 22 августа, страна будет отмечать День Государственного флага РФ, сотрудники добывающего предприятия очень быстро определились с названием самородка.

Самородками называются "солнечные камни", вес которых превышает один килограмм. Все они, в том числе и "Триколор", отправляются в Москву в Гохран России. Там специальная комиссия оценивает минералы и определяет их дальнейшую судьбу.

Камни без сколов и трещин признают драгоценными, они остаются на хранении в Гохране. Другие находки пополняют музейную коллекцию янтарного комбината или продаются на специальных аукционах. Первый в этом году аукцион уникального янтаря состоится 19 сентября в Светлогорске, мероприятие пройдет на открытом воздухе.

"Солнечный камень" добывают в небольшом калининградском поселке Янтарный. Здесь сосредоточилось самое крупное в мире месторождение застывшей смолы. В прошлом году добытчики извлекли из недр более 450 тонн янтаря, в том числе 18 уникальных самородков.