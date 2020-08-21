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21.08.2020 12:00
Рубрика: Культура

В Коми возобновили работу театры и концертные организации

Текст: Алексей Михайлов

С 21 августа в республике Коми возобновили работу театры и концертные организации. Об этом сообщили в республиканской пресс-службе.

Фото: пресс-служба Expocontent
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Для посетителей театров и концертных залов должна быть обеспечена социальная дистанция 1,5 метра, говорится в указе, который подписал врио главы республики Владимир Уйба. Зрители допускаются на спектакль, представление или концерт только в масках или респираторах.

Республиканские власти рекомендуют организаторам культурных мероприятий обеспечить возможность приобретения посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Также, несмотря на ограничения, в школах Коми пройдут линейки, посвященные 1 сентября, сообщила министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Якимова.

- Если погодные условия в муниципалитетах позволят, то, конечно, по отдельному графику можно провести традиционные линейки на улице, но с определенной дистанцией, - отметила министр.

В регионах Культура Театр Культура Общество Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Пандемия коронавируса COVID-19

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