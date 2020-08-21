В Ленинградской области задержали банду квартирных налетчиков

В Ленинградской области полицейские задержали четверых бандитов, которые за двое суток напали на двух людей в их квартирах в поселке имени Морозова. Об этом сообщили в УМВД региона.

- Установлено, что 6 августа около часа дня двое мужчин проникли в квартиру дома на улице Мира, - отметили в ведомстве. - Угрожая ножом 42-летнему жильцу, подозреваемые открыто похитили ювелирные изделия и 2 мобильных телефона. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

На следующий же день, около 18 часов, двое других соучастников забрались в квартиру соседнего дома, в котором проживал 68-летний хозяин жилья. Угрожая ему кухонным топором, злоумышленники похитили 120 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Всеволожского района при содействии СОБР Росгвардии. Выяснилось, что один из задержанных ранее судим.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Похищенное частично изъято. Ведется следствие.