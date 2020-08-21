В Санкт-Петербурге лжеэлектрики обокрали блокадницу

Воры проникли в квартиру пожилой женщины на улице Бутлерова под предлогом проверки электрооборудования.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что, отвлекая пенсионерку, они похитили из шкафа конверт, в котором находилось 300 тысяч рублей, и скрылись.

Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Калининского района задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.