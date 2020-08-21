Вологодские полицейские открыли огонь по машине с подростками

В Шекснинском районе Вологодской области сотрудники отдела ГИБДД были вынуждены вести прицельные выстрелы по колесам иномарки, чтобы ее остановить. За рулем оказался 15-летний подросток, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все случилось ночью. Полицейские по подозрению в совершении административного правонарушения попытались остановить автомобиль. Однако водитель не выполнил требование и продолжил движение. Причем ехал, нарушая правила безопасности и создавая угрозу на дороге.

Стражи порядка сначала дали предупредительный выстрел в воздух. Никакого эффекта это не произвело. Тогда они были вынуждены стрелять по колесам. Недалеко от деревни Медвежье автомобиль остановился. В салоне, кроме 15-летнего водителя, были трое его сверстников.

Мальчик заявил, что ключи от иномарки ему дал отчим, к которому он приехал в гости. Инспекторы ГИБДД составили протокол об административном правонарушении в отношении владельца машины.