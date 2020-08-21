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21.08.2020 16:15
Рубрика: Общество

Врачи в Петербурге впервые сделали операцию младенцу на сосудах печени

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

Врачи Санкт-Петербургского педиатрического университета выполнили первую в России операцию новорожденному с патологией сосудов печени. Медикам удалось устранить угрозу жизни ребенка и выиграть время, чтобы он подрос.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Проблемы у младенца из Калининграда появились на второй день после рождения. Компьютерная томография показала признаки неправильного соединения артерий и вен печени.

Из-за этого ухудшалось кровоснабжение, увеличивалась нагрузка на легкие и сердце. Маленького пациента срочно доставили на операцию в Петербург, сообщили в пресс-службе университета.

По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения университета Михаила Комиссарова, подобные патологии встречаются крайне редко. При этом летальность достигает от 30 до 80 процентов.

Хирурги сделали уникальную операцию - через бедренную артерию завели очень маленький катетер в сосуды печени, которые питают мальформацию, и перекрыли их. На сегодняшний день за такие эндоваскулярные операции младенцев с низкой массой тела берутся только петербургские специалисты.

Оперировал ребенка Михаил Комиссаров, ассистировал Иван Алешин. После операции младенцу стало намного лучше. Врачи надеются на его полное выздоровление.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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