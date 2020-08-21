Вымогатели в Калининграде требовали у предпринимателя 5 миллионов рублей

В Калиниграде двое мужчин вымогали у бизнесмена 5 миллионов рублей. Преступники действовали в стиле пресловутых 90-х: на территории строящегося ангара угрожали индивидуальному предпринимателю физической расправой и уничтожением его имущества, если он не отдаст им деньги.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что двое мужчин, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере, были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска Управления МВД России по Калининградской области при участии Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ. В ходе обысков у фигурантов изъято травматическое и огнестрельное оружие, предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности.