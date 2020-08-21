Яхтенный туризм увеличит продолжительность курортного сезона

Ежегодно граждане России только за стоянку и обслуживание своих яхт за границей тратят более 200 миллионов евро, потому что они не могут получить эти услуги на родине. Чтобы создать для россиян условия заниматься яхтингом дома, в России разработают специальный закон. Этим сейчас занимаются в Госсовете Республики Крым. Закон о яхтенном туризме поможет развитию отрасли, увеличению продолжительности курортного сезона и росту турпотока в регион. На основе этого документа могут быть приняты законы и в других регионах, а затем и на федеральном уровне.

В прошлом году Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Калининградом, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Севастополем, Краснодарским краем, где есть этот вид туризма. По словам главы комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексея Черняка, после того как работа над законопроектом будет завершена, его разошлют в эти регионы. А потом в Крыму состоится обсуждение документа с представителями профильных комитетов заксобраний. Законопроект разрабатывает комитет по туризму, курортам и спорту.

Яхтенный туризм является одним из наиболее прибыльных видов туризма во всем мире, говорит Алексей Черняк и приводит в пример Турцию. По его словам, в бюджет республики поступает около 25 процентов прибыли от этого вида туриндустрии. "У Крыма есть большой потенциал для развития яхтенного туризма и создания здесь сопутствующей инфраструктуры", - считает Алексей Черняк.

В Федерации парусного спорта Крыма отмечают, что интерес к региону проявляют и иностранные яхтсмены. Есть запрос на увеличение яхтенного флота, причем он должен быть однотипным, чтобы проводить регаты и соревнования.

Вместе с тем на полуострове нет специализированных стоянок, заправочных комплексов и ремонтных мастерских для яхт. Есть несколько сотен причалов, построенных еще в советское время, но большинство из них разрушены.

Минтранспорта республики разработало общую концепцию развития яхтинга в Крыму. В планах создание 17 яхтенных марин, в том числе портов-убежищ и портов-причалов, где в случае шторма или поломки могли бы остановиться моторные и парусные судна. Марины построят в Керчи, Алуште, Ялте, Севастополе, Евпатории, поселке Черноморское за средства инвесторов или на условиях государственно-частного партнерства.

Первым шагом на пути развития яхтинга станет принятие закона на региональном и федеральном уровнях. "Закон нужен для того, чтобы были единые и понятные правила для яхтсменов, занимающихся спортом или путешествиями. После обсуждения, учитывая специфику каждого региона, заксобрания примут этот закон у себя. А затем от пяти субъектов мы подадим предложения по разработке федерального закона", - говорит Алексей Черняк.

Представители туристической отрасли в этом году фиксируют огромный спрос на прогулки на яхте. "В прошлом году в основном туристы арендовали яхты на пару часов, в этом году - на день и даже на несколько суток. Так можно полюбоваться морскими пейзажами, искупаться в открытом море и порыбачить", - говорят владельцы плавсредств.

Сколько стоит аренда яхты

Стоимость недельного морского круиза, например, из Севастополя вдоль южного берега Крыма на парусной яхте - 36 тысяч рублей с человека. В цену включены услуги капитана, завтраки, проживание. Экипаж предоставит все необходимое для рыбалки, а добытый улов можно тут же пожарить на мангале.

Один час индивидуальной аренды яхты в Крыму - от 4 до 30 тысяч рублей. Цена за день - от 23 до 300 тысяч рублей, в зависимости от пассажировместимости и комфортабельности судна. Дешевле обойдется прогулка на катере: стоимость аренды вместе с командой - от 2 до 10 тысяч рублей за час.

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