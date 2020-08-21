На трассе между Екатеринбургом и Курганом в ДТП погибли 4 человека

Страшное ДТП, которое случилось сегодня днем на 103 километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган, унесло жизни четырех человек. Еще четверо - в том числе дети - получили травмы. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.

Столкновение двух машин произошло около часа дня. По данным управления ГИБДД Свердловской области, водитель Hyundai не рассчитал скорость на мокрой дороге, автомобиль занесло, и на встречной полосе он врезался в Peugeot.

Водитель Hyundai и его пассажирка погибли, ребенок примерно двух-трех лет, который ехал сзади справа, находится в больнице. В Peugeot погибли две пассажирки, водитель авто и дети 9 и 4 лет госпитализированы.

"Известно, что в Peugeot находилась семья из Екатеринбурга - они возвращались с отдыха из Кургана. В Hyundai, по предварительным данным, также находились члены одной семьи", - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Правоохранительные органы устанавливают личности всех пострадавших и погибших. Движение на участке, где случилась автокатастрофа, не затруднено.