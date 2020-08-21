На Урал привезли сокровище из Оружейной палаты

В Екатеринбургском Музее камнерезного и ювелирного искусства открылась экспозиция "Направление - Восток. Эвакуация сокровищ Московской Оружейной палаты в Свердловск", организованная совместно с Музеями Московского Кремля.

Это своеобразная благодарность главной сокровищницы страны за помощь в сбережении уникальной коллекции. Буквально в первые дни войны в обстановке строжайшей секретности, под особой охраной НКВД, в Свердловск прибыли 277 опломбированных и пронумерованных фанерных ящика с бесценными сокровищами, среди которых - Шапка Мономаха, императорские регалии и коронационные платья, иконы и работы Карла Фаберже. Три года и семь месяцев одиннадцать сотрудников ни на день не прерывали кропотливую работу по сохранению, описанию, реставрации экспонатов. И не случайно по замыслу устроителей выставки зрители, готовые увидеть блеск драгоценных камней, сперва попадают в комнату барака для эвакуированных музейщиков, где на столе - пайка черного хлеба, а на полках - книги по истории и искусству.

Сокровищ в витринах открывшейся экспозиции немало, но главное из них - парадный шлем XVII века "Шапка Кучумовская", одна из шести "шапок царских ерихонских", хранящихся в Оружейной палате. Выбор экспоната не случаен именно для Урала: считается, что шапка, которой 1687 году "ударил челом царю Алексею Михайловичу боярин и дворецкий Борис Петрович Шереметев", принадлежала сыну хана Кучума Маметкулу, который был взят в плен Ермаком и служил потом в русских ополчениях. Шапка "красного булата, насечена по венцу и по тулье в узор золотыми травами; внизу по венцу опушка из чеканенного золота… верх шапки украшен золотой с небольшим яблоком трубкой…на наушнях по краю искр бирюзовых и лаловых по десяти…" - старинное описание трофея читается как поэма.

"Шапку номер три" (по описи Оружейной палаты) сопровождает в поездке на Урал лично генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

- Мне особенно приятно, что мы привезли один из памятников, который пережил здесь эвакуацию. Это было страшное событие для музея. Мы бы не смогли справиться со всеми проблемами без вас: без жителей города и сотрудников музея, которые помогали нам разместить экспонаты, организовать научную и реставрационную работу, а также затем эвакуировать их назад в Москву и очень скоро открыть Оружейную Палату", - сказала Елена Гагарина.