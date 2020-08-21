Накануне учебного года в Тюмени обсудили вопросы безопасности

В Тюмени в режиме видео-конференц-связи состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Участники встречи обсудили вопросы защищенности объектов образования в преддверии нового учебного года. Встречу провел губернатор Александр Моор.

Участие в заседании приняли начальник регионального управления ФСБ России по Тюменской области Игорь Николаев, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, областной прокурор Владислав Московских, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области Александр Кубляков, председатель областной Думы Сергей Корепанов и представители регионального правительства.

Заместитель директора департамента образования и науки Ирина Конончук сообщила о степени готовности образовательных организаций Тюменской области к новому учебному году. Она рассказала, что во время подготовки мероприятий, посвященных Дню знаний, для обеспечения безопасности учащихся, родителей и педагогов проведены пожарно-профилактические обследования объектов, организована проверка систем видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова полиции.

Для оценки технической исправности специалисты обследуют автобусы, которые перевозят детей, а также проконтролируют соблюдение образовательными организациями требований к проведению предрейсового контроля и медицинского осмотра водителей. В рамках акции "Внимание, дети!" перед началом учебного года в регионе будут проведены проверки состояния дорожных знаков и разметок около образовательных учреждений.

Участники антитеррористической комиссии в Тюменской области приняли решение поручить сотрудникам правоохранительных структур провести с 27 августа по 1 сентября совместные обследования учебных заведений области, в том числе с привлечением специалистов кинологических служб и инженерно-саперных подразделений.

Во время заседания участники встречи обсудили и выработали дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности населения и потенциальных объектов террористических угроз в регионе в период подготовки и проведения Единого дня голосования.

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что помещения для голосования 815 избирательных участков на территориях муниципалитетов будут оборудованы стационарными и ручными металлодетекторами. Специалисты ведут работу по обеспечению наиболее крупных избирательных участков резервными источниками электропитания и дополнительными помещениями для голосования.

После обсуждения участники штаба поручили представителям Управления МВД России по Тюменской области, областного управления Росгвардии, главного управления МЧС России по Тюменской области во взаимодействии с областной избирательной комиссией и органами местного самоуправления проверить антитеррористическую защищенность и соблюдение требований пожарной безопасности на избирательных участках.

Участники встречи рассмотрели также вопрос антитеррористической защищенности объектов торговли. Во время обсуждения представители торговых центров города Тюмени рассказали о выполнении требований, предусмотренных федеральным законодательством. Правообладатели торговых комплексов на всей территории области получили предписание обеспечить безопасность населения в соответствии с установленными требованиями и в кратчайшие сроки завершить оформление необходимой документации.

Подводя итоги заседания, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в регионе выработан алгоритм скоординированных действий по обеспечению безопасности граждан. В решении общих задач участвуют представители силовых ведомств, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Глава региона призвал руководителей региональных и федеральных структур усилить контроль в местах массового пребывания людей и на стратегических объектах.