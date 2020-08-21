Президент внес в Думу Югры три кандидатуры на пост главы округа

Сегодня в Думу Югры поступило представление главы государства по кандидатурам для избрания высшего должностного лица региона. В списке кандидатов: Комарова Наталья Владимировна - действующая глава округа. Савинцев Алексей Владимирович - депутат окружной Думы на профессиональной постоянной основе, заместитель председателя комитета Думы по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению. А также - Сердюк Михаил Иванович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Югранефтеразведка".

- Депутаты Югры рассмотрят и проголосуют за предложенные кандидатуры на заседании югорского парламента 13 сентября, в единый день голосования, - пояснил председатель Думы округа Борис Хохряков. - Губернатором Югры будет избран тот кандидат, который наберет больше всего голосов. Процедура прописана в федеральном и окружном законодательстве, а также регламенте окружной Думы.

По данным аналитиков, пока однозначно больше всего шансов на избрание у действующего главы Югры.

Напомним, в июне этого года поддержку Наталье Комаровой высказал президент России, лидер "Единой России" Владимир Путин. Он сделал это первым. Затем генсовет партии власти также высказался за действующего губернатора. Наталью Комарову уже поддержали и десять непарламентских партий региона.

Губернатор Югры Наталья Комарова добилась практически единодушного признания прежде всего благодаря ключевым показателям развития региона за последнее десятилетие.

Так, Югра вошла в тройку лидеров в стране по мерам поддержки семьи и детей. Основным фактором, определившим развитие округа, стал одобренный жителями при формировании окружной Стратегии-2030 принцип: Югра - самодостаточна, она не вахтовая территория, а место комфортного проживания людей. Следуя ему, властям необходимо было устранить дисбаланс в развитии региона, сформировать новый инфраструктурный контур субъекта России. За годы руководства регионом в Югре было построено почти 150 детских садов, дети от 3 лет полностью обеспечены в них местами. В 18 из 22 муниципалитетов ликвидирована очередь в сады и для детей от полутора лет.

В 2012 году регион впервые вышел на максимальный со времен СССР уровень по объему ввода жилья - 1 миллион 22 тысячи квадратных метров. В целом с 2010 года введено 8,5 миллиона квадратных метров жилья. Расселены в комфортные дома и квартиры югорчане с почти миллиона квадратных метров аварийного жилья. Предоставлено около 88 400 субсидий, социальных выплат, единовременных денежных выплат, компенсаций гражданам на улучшение жилищных условий.

Значимыми задачами на ближайшие пять лет губернатор Югры назвала ликвидацию и расселение людей с полумиллиона квадратных метров аварийного жилья, закрытие проблемы балков; создание инфраструктуры, которая будет заниматься охраной материнства и детства, в том числе за счет создания центра высоких биомедицинских технологий; строительство мостового перехода через реку Обь в районе Сургута; перевод баженовской нефти в разряд запасов, готовых к промышленной разработке, что станет новым импульсом для развития всей российской нефтегазовой отрасли. Все это, по мнению главы региона, будет происходить при переходе от индустриальной экономики к экономике знаний.