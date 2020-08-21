Уралец уснул в кабине машиниста поезда в Екатеринбурге и уехал в Шадринск

Житель Свердловской области из-за пристрастия к алкоголю случайно совершил путешествие в соседний регион.

Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, нетрезвый мужчина 1976 года рождения заснул в кабине машиниста поезда, а в себя пришел уже за двести километров от дома.

Вечером 18 августа он был в Екатеринбурге, выпивал с приятелями. Потом пришел на вокзал и задремал. После того, как полицейские попросили его покинуть зал ожидания, мужчина нашел незапертую заднюю кабину машиниста в грузовом поезде и устроился на ночлег там. А утром состав тронулся в сторону Кургана. Вместе со спящим пассажиром.

"19 августа в дежурную часть на станции Шадринск поступило сообщение о человеке в кабине машиниста. Поезд был внепланово остановлен, сотрудники транспортной полиции разбудили мужчину и сопроводили в дежурную часть. С ним провели профилактическую беседу и составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ", - передает пресс-служба транспортного управления МВД.