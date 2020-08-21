Уралец уснул в кабине машиниста поезда в Екатеринбурге и уехал в Шадринск

Новости

Российский "Ашан" уволил десятки сотрудников из-за коррупции и откатов 10:46
ЦБ отозвал лицензию у банка "Славянский кредит" 10:33
В Хабаровском крае начали готовиться к паводку на Амуре 10:27
Премьер Эстонии признал проблему неравенства прав русскоговорящих жителей 09:46
В Австралии нашли два золотых самородка на 250 тысяч долларов 09:36
Еще 1160 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:24
В Югре женщина на иномарке сбила трех девочек 09:10
В Санкт-Петербурге лжеэлектрики обокрали блокадницу 09:09
Гурьянов первым из россиян в НХЛ забросил 4 шайбы в одном матче плей-офф 09:07
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2" 08:51
Наталья Сергунина: В Москве стартовало голосование за лучшие авторские маршруты по городу 08:40
СМИ: Перелеты по России подешевели вдвое 07:55
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России 07:35
ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек 07:12
Трамп: Байден ничего не сделал за 47 лет пребывания во власти 07:03
В Австралии полиция расследует новый случай обнаружения игл в клубнике 06:40
"Вашингтон" Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли 06:36
Оползень сошел на деревню в китайской провинции Сычуань 06:23
Трамп заявил о желании воспользоваться американской вакциной от COVID-19 05:59
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел 05:33
Эксперт: Страны Европы не скоро снимут все ограничения на въезд 04:58
Япония ослабит ограничения на въезд для постоянно проживающих иностранцев 04:52
Трамп решил заехать за пиццей во время поездки в Пенсильванию 04:22
American Airlines из-за коронавируса отменила рейсы в 15 городов США 04:10
Летчики ТОФ спасли от "ракетно-бомбового удара" аэродром Елизово 04:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 09:44
Рубрика: Происшествия

Уралец уснул в кабине машиниста поезда в Екатеринбурге и уехал в Шадринск

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Свердловской области из-за пристрастия к алкоголю случайно совершил путешествие в соседний регион.

Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, нетрезвый мужчина 1976 года рождения заснул в кабине машиниста поезда, а в себя пришел уже за двести километров от дома.

Фото: iStock
В Петербурге нарушитель 700 метров протащил за машиной инспектора ГИБДД

Вечером 18 августа он был в Екатеринбурге, выпивал с приятелями. Потом пришел на вокзал и задремал. После того, как полицейские попросили его покинуть зал ожидания, мужчина нашел незапертую заднюю кабину машиниста в грузовом поезде и устроился на ночлег там. А утром состав тронулся в сторону Кургана. Вместе со спящим пассажиром.

"19 августа в дежурную часть на станции Шадринск поступило сообщение о человеке в кабине машиниста. Поезд был внепланово остановлен, сотрудники транспортной полиции разбудили мужчину и сопроводили в дежурную часть. С ним провели профилактическую беседу и составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ", - передает пресс-служба транспортного управления МВД.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Курганская область

Главное сегодня

В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса
ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек
В России снизилось количество разбоев и грабежей, но стало больше киберпреступлений
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников