В Гыде начинают запуск котельных

Сегодня филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Тазовском районе приступает к подаче тепла на социальные и жилые объекты поселения. Соответствующее постановление было подписано главой администрации муниципального образования с. Гыда.

Погода все меньше радует ямальцев теплыми днями, в ночное время температура воздуха не поднимается выше 9 градусов.

"Дал поручение до начала устойчивых холодов запустить отопительный сезон в Гыде - нашем самом северном поселении. С 22 августа мы начинаем собирать по тундре детей, каникулы заканчиваются, пора ехать в школы-интернаты. К их приезду в спальных и учебных корпусах должно быть тепло и уютно, а в домах гыданцев - комфортно. Главное - это здоровье самых юных жителей района. Держу ситуацию на личном контроле", - подчеркнул глава Тазовского района Василий Паршаков

Как сообщил директор филиала Владислав Хасматулин, ремонт сетей теплоснабжения, техобслуживание агрегатов на котельных выполнены в полном объеме. Сегодня ведется подключение и проверка нового шкафа управления на котельной №2, с которой и начнет поступать тепло жителям с. Гыда. Таким образом, все регламентные работы в части подготовки к зиме завершены в запланированные энергетиками сроки. Финал подготовки к зиме был назначен на период с 18 по 22 августа.

Заметим, что уже пять лет подряд, можно сказать традиционно, первое тепло приходит именно жителям с. Гыда.

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Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"