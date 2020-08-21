В Югре женщина на иномарке сбила трех девочек

В автоаварии в городе Югорске пострадали трое несовершеннолетних пешеходов.

Инцидент, согласно сводке региональной Госавтоинспекции, произошел 20 августа.

По предварительной информации полицейского ведомства, 56-летняя местная жительница управляла машиной марки Toyota и сбила трех маленьких девочек, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Возраст пострадавших - 5, 6 и 8 лет. Все они получили травмы.

Между тем

Еще двое несовершеннолетних югорчан пострадали в ДТП накануне. Около девяти вечера на улице Ленина в Нижневартовск 33-летняя женщина на Lexus не уступила дорогу автомобилю Mercedes и столкнулась с ним. Пострадал водитель немецкой иномарки и девочки-пассажирки 8 и 15 лет, которые ехали в машине виновницы аварии.