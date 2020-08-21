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21.08.2020 09:10
Рубрика: Происшествия

В Югре женщина на иномарке сбила трех девочек

Текст: Екатерина Призова

В автоаварии в городе Югорске пострадали трое несовершеннолетних пешеходов.

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом

Инцидент, согласно сводке региональной Госавтоинспекции, произошел 20 августа.

По предварительной информации полицейского ведомства, 56-летняя местная жительница управляла машиной марки Toyota и сбила трех маленьких девочек, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Возраст пострадавших - 5, 6 и 8 лет. Все они получили травмы.

Между тем

Еще двое несовершеннолетних югорчан пострадали в ДТП накануне. Около девяти вечера на улице Ленина в Нижневартовск 33-летняя женщина на Lexus не уступила дорогу автомобилю Mercedes и столкнулась с ним. Пострадал водитель немецкой иномарки и девочки-пассажирки 8 и 15 лет, которые ехали в машине виновницы аварии.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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