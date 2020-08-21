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21.08.2020 10:13
Рубрика: Общество

В Кургане День города пройдет на мини-площадках во дворах

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Курган отметит свой 341-й День рождения 22 августа скромно и немноголюдно.

Как пояснила заместитель главы города, директор департамента социальной политики Елена Ситникова, заболеваемость в регионе не снижается, ее коэффициент составляет выше единицы, что не позволяет перейти на новый уровень отмены ограничений. Из-за этого День города пройдет в этом году в формате мини-площадок. Даже привычного официального открытия на центральной площади, как раньше, не будет: все мероприятия, предполагающие массовое скопление людей, отменены. Кроме центральной, отменена праздничная программа на Троицкой площади возле филармонии, ЦПиКО, набережной Тобола. Также организаторы отказались от гастрономического фестиваля "День сырка".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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По рекомендации Роспотребнадзора подготовлена новая программа на улице с ограниченным количеством участников и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Правда, сколько человек может одновременно присутствовать на этих площадках, в администрации не уточняют. На площадках волонтеры будут измерять температуру, а горожанам советуют приходить в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Чтобы курганцы все-таки почувствовали праздник, мини-площадки организовали в каждом микрорайоне. По словам заведующей отделом культуры департамента соцполитики Татьяны Абросимовой, мероприятий будет много - познавательных, развлекательных, спортивных. Но проходить они будут камерно, в небольших отремонтированных и уютных скверах, во дворах. Правда, какие именно развлечения приготовили горожанам, вчера еще не было известно. Афишу обещают обнародовать только сегодня - за день до праздника. Также пока неизвестно, будет ли традиционный салют в честь Дня города. Вчера этот вопрос еще находился на согласовании.

Несмотря на то, что массовых гуляний не предвидится, городские власти запретили продажу алкоголя 22 августа с 8 до 23 часов за исключением общепита.

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