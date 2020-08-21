В Кургане День города пройдет на мини-площадках во дворах

Курган отметит свой 341-й День рождения 22 августа скромно и немноголюдно.

Как пояснила заместитель главы города, директор департамента социальной политики Елена Ситникова, заболеваемость в регионе не снижается, ее коэффициент составляет выше единицы, что не позволяет перейти на новый уровень отмены ограничений. Из-за этого День города пройдет в этом году в формате мини-площадок. Даже привычного официального открытия на центральной площади, как раньше, не будет: все мероприятия, предполагающие массовое скопление людей, отменены. Кроме центральной, отменена праздничная программа на Троицкой площади возле филармонии, ЦПиКО, набережной Тобола. Также организаторы отказались от гастрономического фестиваля "День сырка".

По рекомендации Роспотребнадзора подготовлена новая программа на улице с ограниченным количеством участников и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Правда, сколько человек может одновременно присутствовать на этих площадках, в администрации не уточняют. На площадках волонтеры будут измерять температуру, а горожанам советуют приходить в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Чтобы курганцы все-таки почувствовали праздник, мини-площадки организовали в каждом микрорайоне. По словам заведующей отделом культуры департамента соцполитики Татьяны Абросимовой, мероприятий будет много - познавательных, развлекательных, спортивных. Но проходить они будут камерно, в небольших отремонтированных и уютных скверах, во дворах. Правда, какие именно развлечения приготовили горожанам, вчера еще не было известно. Афишу обещают обнародовать только сегодня - за день до праздника. Также пока неизвестно, будет ли традиционный салют в честь Дня города. Вчера этот вопрос еще находился на согласовании.

Несмотря на то, что массовых гуляний не предвидится, городские власти запретили продажу алкоголя 22 августа с 8 до 23 часов за исключением общепита.

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