Жительница Екатеринбурга подала в суд на питомник из-за шпица-переростка

Необычное дело рассмотрел Свердловский областной суд: жительница Екатеринбурга обвинила собачий питомник в том, что ей продали "бракованного" щенка.

Женщина купила в октябре 2017 года померанского шпица кремового окраса, у которого позднее обнаружилось несколько генетических дефектов. Например, он вырос слишком большим для своей породы: в семь месяцев вымахал до 28 сантиметров в холке, а это много даже для взрослого животного. Также у щенка было "третье веко". Специалисты, которые консультировали владелицу, заявили, что это не шпиц, а какая-то другая порода.

Сначала владелица собачки-переростка попыталась договориться с заводчиками из Санкт-Петербурга: просила вернуть деньги, а собаку забрать. Но продавец заявил, что на развитие щенка гарантии нет, и отказался выполнить требования покупателя.

В апреле 2018 года песик принял участие в выставке, где у него нашли еще несколько недостатков (залом хвоста, лишние пятнышки) и дисквалифицировали. Согласно заключению ветеринара, собака оказалась не выставочной.

"Хозяйка вновь обратилась к заводчице с претензией, но безуспешно. Тогда она пошла в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о расторжении договора купли-продажи собаки, возврате ее стоимости (50 000 рублей), возмещении расходов на перевозку щенка и на его обследование, выплате неустойки и так далее. В общей сложности - более полумиллиона", - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд установил следующее: щенка екатеринбурженка покупала как питомца для себя, не предполагалось, что он будет участвовать в выставках. А все особенности, которые у него с возрастом проявились, укладываются в классификацию породы и никоим образом не влияют на "качество" животного.

В удовлетворении иска владелице песика отказали. Она обжаловала это решение в вышестоящей инстанции, но с тем же результатом.