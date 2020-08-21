Жительница Екатеринбурга подала в суд на питомник из-за шпица-переростка

Новости

Вымогатели в Калининграде требовали у предпринимателя 5 миллионов рублей 16:41
Власти Москвы рассказали о нарушениях магазинами мер по COVID-19 16:18
Матвиенко провела беседу со спикером белорусского Совета Республики 16:14
Вышел трейлер этнохоррора от создателя "Пилы" "Моя смерть" 16:14
Сбербанк собирается направить на дивиденды более 400 млрд рублей 15:54
Эрдоган: В Черном море обнаружено крупное месторождение газа 15:51
Вышел русский трейлер "Ограбления в Лондоне" с "Джиором Мормонтом" 15:49
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории 15:36
Сериал "Убийства на Сандхамне" продлен на восьмой сезон 15:30
В Токио откроется парк по Гарри Поттеру, в Лондоне - шоу о Докторе Кто 15:00
В Москве закончилось расследование дела о полицейских-взяточниках 14:59
Отец Джордана Ларссона стал тренером "Барселоны" 14:47
Лавров и Макей выступили против вмешательства извне в дела Беларуси 14:47
Военные РФ и Сирии провели антитеррористические учения в порту Баниас 14:43
В Стамбуле еще одну византийскую церковь превратят в мечеть 14:32
Убийцы журналиста из Красноярского края отправлены в камеру 14:31
В Воронеже снизят цену на проезд в транспорте 14:28
Вышли трейлеры комедии Гоши Куценко про московские пробки "Парадоксы" 14:26
Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера 14:11
В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси 14:08
В Кремле оценили возможность перевозки Навального на лечение за границу 14:08
На "Армии-2020" представят 700 единиц современного вооружения и техники 14:05
Депутату МГД Шереметьеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве 14:01
Аль Пачино и Де Ниро сыграют в фильме Скотта про убийство Гуччи 14:00
На трассе между Екатеринбургом и Курганом в ДТП погибли 4 человека 13:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 14:21
Рубрика: Происшествия

Жительница Екатеринбурга подала в суд на питомник из-за шпица-переростка

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Необычное дело рассмотрел Свердловский областной суд: жительница Екатеринбурга обвинила собачий питомник в том, что ей продали "бракованного" щенка.

Женщина купила в октябре 2017 года померанского шпица кремового окраса, у которого позднее обнаружилось несколько генетических дефектов. Например, он вырос слишком большим для своей породы: в семь месяцев вымахал до 28 сантиметров в холке, а это много даже для взрослого животного. Также у щенка было "третье веко". Специалисты, которые консультировали владелицу, заявили, что это не шпиц, а какая-то другая порода.

Фото: youtube.com/ Tigra Skill
На Little Big подали в суд за "кражу баса и образа гопников"

Сначала владелица собачки-переростка попыталась договориться с заводчиками из Санкт-Петербурга: просила вернуть деньги, а собаку забрать. Но продавец заявил, что на развитие щенка гарантии нет, и отказался выполнить требования покупателя.

В апреле 2018 года песик принял участие в выставке, где у него нашли еще несколько недостатков (залом хвоста, лишние пятнышки) и дисквалифицировали. Согласно заключению ветеринара, собака оказалась не выставочной.

"Хозяйка вновь обратилась к заводчице с претензией, но безуспешно. Тогда она пошла в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о расторжении договора купли-продажи собаки, возврате ее стоимости (50 000 рублей), возмещении расходов на перевозку щенка и на его обследование, выплате неустойки и так далее. В общей сложности - более полумиллиона", - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд установил следующее: щенка екатеринбурженка покупала как питомца для себя, не предполагалось, что он будет участвовать в выставках. А все особенности, которые у него с возрастом проявились, укладываются в классификацию породы и никоим образом не влияют на "качество" животного.

В удовлетворении иска владелице песика отказали. Она обжаловала это решение в вышестоящей инстанции, но с тем же результатом.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

В Крыму оценили косвенное признание ООН российского статуса полуострова
Суд отказал Ефремову в направлении в центр психиатрии
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
В России снизилось количество разбоев и грабежей, но стало больше киберпреступлений
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников