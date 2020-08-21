"Рособоронэкспорт" расширяет свое участие на форуме "Армия-2020"

В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" состоится расширенное участие "Рособоронэкспорта". Также компания проведет онлайн-презентации и видеотрансляции для иностранных заказчиков, покажет видеообзоры новинок и событий форума.

"Параллельно с обычной деловой программой "Рособоронэкспорт" проведет активную работу по продвижению продукции в интернете, а также посредством видеоконференцсвязи, что значительно увеличит число партнеров и их информированность о предлагаемых нами новых образцах вооружения и военной техники", - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В частности, посетители парка "Патриот", сайта и аккаунтов "Рособоронэкспорта" в соцсетях могут ознакомиться с впервые представленными на "Армии" истребителем пятого поколения Су-57Э (экспортным вариантом), фронтовым истребителем МиГ-35, зенитной ракетной системой "Антей-4000", колесной бронемашиной на шасси "Бумеранг" и береговым ракетным комплексом тактического назначения "Рубеж-МЭ", - отметил он.

На форуме "Рособоронэкспорт" стационарно размещается в четырех локациях. Традиционно стенды компании расположены в павильоне "Б" и в демоцентре госкорпорации Ростех. Новая презентационно-переговорная зона компании размещена на аэродроме в Кубинке, где иностранные заказчики ознакомятся с экспортными вариантами российской авиационной и вертолетной техники. Кроме того, "Рособоронэкспорт" организовал экспозицию, где на одной площадке представлены лучшие образцы ведущих российских производителей стрелкового оружия, в том числе служебного и гражданского.

На полях "Армии-2020" Рособоронэкспорт планирует подписать ряд документов с ведущими российскими разработчиками и производителями продукции военного, гражданского и двойного назначения, касающихся совместной деятельности в области ее продвижения на внешний рынок, а также по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в процессе военно-технического сотрудничества.

В ходе форума 24 и 25 августа пройдет международная научно-практическая конференция "Военное право и современные информационные технологии правового обеспечения в сфере национальной безопасности и военно-технического сотрудничества". Статс-секретарь "Рособоронэкспорта" Владимир Кудашкин выступит модератором конференции.