Новости

Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера 14:11
В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси 14:08
На "Армии-2020" представят 700 единиц современного вооружения и техники 14:05
Депутату МГД Шереметьеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве 14:01
Аль Пачино и Де Ниро сыграют в фильме Скотта про убийство Гуччи 14:00
На трассе между Екатеринбургом и Курганом в ДТП погибли 4 человека 13:53
Каждый 11 предприниматель России работает в Москве 13:45
Кузнецова: Дети с пищевыми особенностями не питаются в детсадах в 32 регионах 13:41
Число ДТП с наземным транспортом в Москве снизилось на 23% 13:37
"Рособоронэкспорт" расширяет свое участие на форуме "Армия-2020" 13:31
Названа пятерка главных кинопродюсеров России 13:24
Конкурс на поступление в МГУ в этом году вырос на 20% 13:11
Новый клип BTS набрал сорок миллионов просмотров за пять часов 13:10
Грипп и COVID-19 будут циркулировать одновременно 13:07
Захваченный мятежниками в Мали министр освобожден 13:02
Барселона может лишить Хуана Карлоса I золотой медали города 12:41
Москвичи стали чаще покупать новые автомобили 12:33
Американские СМИ пожаловались на высокую комиссию со стороны Apple 12:25
Минкомсвязь заплатит школьникам до 125 тысяч рублей за успехи в IT 12:24
В столичный регион пришли первые заморозки 12:14
Глава минспорта Хабаровского края ушел в отставку 12:05
Аэропорт Новосибирска возобновил международные перелеты 11:56
Кандидатуру Михаила Птицына одобрили на пост председателя Мосгорсуда 11:31
Кузнецова сообщила о новой группе российских детей, которых вывезут из Сирии 11:28
Ученые выяснили причину повторного заражения COVID-19 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 13:31
Рубрика: Русское оружие

"Рособоронэкспорт" расширяет свое участие на форуме "Армия-2020"

Текст: Сергей Птичкин
В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" состоится расширенное участие "Рособоронэкспорта". Также компания проведет онлайн-презентации и видеотрансляции для иностранных заказчиков, покажет видеообзоры новинок и событий форума.

"Параллельно с обычной деловой программой "Рособоронэкспорт" проведет активную работу по продвижению продукции в интернете, а также посредством видеоконференцсвязи, что значительно увеличит число партнеров и их информированность о предлагаемых нами новых образцах вооружения и военной техники", - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Во Владивостоке на форуме "Армия-2020" покажут 7 боевых кораблей ТОФ

"В частности, посетители парка "Патриот", сайта и аккаунтов "Рособоронэкспорта" в соцсетях могут ознакомиться с впервые представленными на "Армии" истребителем пятого поколения Су-57Э (экспортным вариантом), фронтовым истребителем МиГ-35, зенитной ракетной системой "Антей-4000", колесной бронемашиной на шасси "Бумеранг" и береговым ракетным комплексом тактического назначения "Рубеж-МЭ", - отметил он.

На форуме "Рособоронэкспорт" стационарно размещается в четырех локациях. Традиционно стенды компании расположены в павильоне "Б" и в демоцентре госкорпорации Ростех. Новая презентационно-переговорная зона компании размещена на аэродроме в Кубинке, где иностранные заказчики ознакомятся с экспортными вариантами российской авиационной и вертолетной техники. Кроме того, "Рособоронэкспорт" организовал экспозицию, где на одной площадке представлены лучшие образцы ведущих российских производителей стрелкового оружия, в том числе служебного и гражданского.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
На "Армии-2020" представят дрона-конкурента "Охотника"

На полях "Армии-2020" Рособоронэкспорт планирует подписать ряд документов с ведущими российскими разработчиками и производителями продукции военного, гражданского и двойного назначения, касающихся совместной деятельности в области ее продвижения на внешний рынок, а также по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в процессе военно-технического сотрудничества.

В ходе форума 24 и 25 августа пройдет международная научно-практическая конференция "Военное право и современные информационные технологии правового обеспечения в сфере национальной безопасности и военно-технического сотрудничества". Статс-секретарь "Рособоронэкспорта" Владимир Кудашкин выступит модератором конференции.

Русское оружие Вооружение России Экономика ВЭД Компании ВПК "Рособоронэкспорт" ФОРУМ "АРМИЯ - 2020" Оружие с Сергеем Птичкиным

Главное сегодня

Суд отказал Ефремову в направлении в центр психиатрии
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса