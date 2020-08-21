Роспотребнадзор: Участники испытаний вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо

Все участники клинических исследований вакцины от COVID-19, которая разработана ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора РФ, чувствуют себя хорошо, сообщили в ведомстве.

"К настоящему моменту вакцину получили все участники клинического исследования: 14 человек, привитых в рамках первого этапа, и 43 человека - в рамках второго этапа. Еще 43 добровольца из контрольной группы получили плацебо", - сообщили РИА Новости со ссылкой на федеральную службу.

Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что после вакцинации ни у одного испытуемого не наблюдалось никаких отрицательных проявлений. "Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения", - сказала Попова. О введении первым добровольцам новой вакцины ведомство сообщило 12 августа.