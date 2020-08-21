Россия присоединится к Международной организации по миграции: президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений на этот счет.

Правительство должно обеспечить оформление вступления РФ в эту структуру в порядке, предусмотренном ее уставом, и представить доклад до декабря.

МВД, МИД, Минздраву и Минтруду поручено обеспечить эффективное участие страны в работе Международной организации по миграции с учетом национальных интересов России. На эту тему доклады нужно готовить ежегодно, и первый представить до 15 февраля 2021 года.

Организация была основана в 1951 году. Россия имеет статус наблюдателя.