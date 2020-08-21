Российский "Ашан" уволил десятки сотрудников из-за коррупции и откатов

Выявление коррупционных схем и системы откатов, внедренных менеджментом российского "Ашана", из-за которых компания теряла около 2-3% оборота или от 80 до 100 миллионов евро, привело к увольнению десятков заподозренных в нечистоплотности сотрудников. Об этом пишет РБК, комментируя высказывания нового руководителя "Ашана" в России Йоханнеса Толая.

"Борьба с коррупцией, с откатными схемами, - тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда", - сказал Йоханнес Толай и добавил, что в январе 2020 года в российским подразделении "Ашана" был организован комитет по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству.

В результате проведенных этим комитетом проверок были уволены десятки сотрудников, в отношении которых были весомые подозрения в незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что коррупционные схемы были выявлены во взаимоотношениях "Ашана" с половиной крупнейших поставщиков торговой сети.