Российский Су-30 перехватил над Черным морем самолет-разведчик США

Российский истребитель Су-30СМ перехватил самолет-разведчик ВВС США над нейтральными водами Черного моря.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО), воздушная цель, которая приближалась к российской границе, была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства. На перехват был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя при подлете к объекту идентифицировал его как самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

После того, как иностранный самолет изменил маршрут и стал удаляться от российской границы, Су-30СМ благополучно вернулся на аэродром базирования.

В НЦУО заявили, что полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.