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21.08.2020 15:54
Рубрика: Экономика

Сбербанк собирается направить на дивиденды более 400 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль

Наблюдательный совет Сбербанка подтвердил свою рекомендацию направить на выплату дивидендов за 2019 год половину чистой прибыли - 422,4 млрд рублей, сообщил глава банка Герман Греф на пресс-конференции. Выплаты составят по 18,7 рубля на одну обыкновенную или привилегированную акцию.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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"Решение, которое было принято на нашем наблюдательном совете в июне, о выплате 50% объема прибыли в виде дивидендов в размере 422,4 млрд рублей, будет поддержано, - сказал Герман Греф. - За всю историю Сбербанка это самые высокие выплачиваемые дивиденды, и за всю историю корпоративного рынка ни одна компания никогда не выплачивала столь высокие дивиденды. Мы пошли на это в силу того, что у нас достаточность капитала во всех сценарных планах, которые мы отработали за этот период времени, превышает установленный минимум в 12,5%, который мы сами для себя установили, и, конечно, он далек от того нормативного минимума, который установлен регулированием ЦБ".

Дивиденды получат, в том числе, 500 тысяч акционеров - физических лиц. Доходность на акцию составит больше 8% годовых. Ожидается, что и на выплату  дивидендов за 2020 год тоже будет направлена половина чистой прибыли. Новая дивидендная стратегия Сбербанка будет представлена акционерам в конце года.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк

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