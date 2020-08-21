Шойгу рассказал о преимуществах учебы в Академии Генштаба

Новости

Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера 14:11
В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси 14:08
На "Армии-2020" представят 700 единиц современного вооружения и техники 14:05
Депутату МГД Шереметьеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве 14:01
Аль Пачино и Де Ниро сыграют в фильме Скотта про убийство Гуччи 14:00
На трассе между Екатеринбургом и Курганом в ДТП погибли 4 человека 13:53
Каждый 11 предприниматель России работает в Москве 13:45
Кузнецова: Дети с пищевыми особенностями не питаются в детсадах в 32 регионах 13:41
Число ДТП с наземным транспортом в Москве снизилось на 23% 13:37
"Рособоронэкспорт" расширяет свое участие на форуме "Армия-2020" 13:31
Названа пятерка главных кинопродюсеров России 13:24
Конкурс на поступление в МГУ в этом году вырос на 20% 13:11
Новый клип BTS набрал сорок миллионов просмотров за пять часов 13:10
Грипп и COVID-19 будут циркулировать одновременно 13:07
Захваченный мятежниками в Мали министр освобожден 13:02
Барселона может лишить Хуана Карлоса I золотой медали города 12:41
Москвичи стали чаще покупать новые автомобили 12:33
Американские СМИ пожаловались на высокую комиссию со стороны Apple 12:25
Минкомсвязь заплатит школьникам до 125 тысяч рублей за успехи в IT 12:24
В столичный регион пришли первые заморозки 12:14
Глава минспорта Хабаровского края ушел в отставку 12:05
Аэропорт Новосибирска возобновил международные перелеты 11:56
Кандидатуру Михаила Птицына одобрили на пост председателя Мосгорсуда 11:31
Кузнецова сообщила о новой группе российских детей, которых вывезут из Сирии 11:28
Ученые выяснили причину повторного заражения COVID-19 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 13:28
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал о преимуществах учебы в Академии Генштаба

Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал профессиональную подготовку командиров для армии и флота одной из приоритетных задач руководства военного ведомства страны. "Именно от широкого кругозора, всестороннего образования и военного мастерства командного состава зависит успех решения сложных задач, стоящих перед Вооруженными силами", - заявил он на коллегии министерства.

Оно прошло в пятницу в режиме видеоконференции. Говоря о кадровой политике ведомства, Шойгу особое внимание обратил на опыт, накопленный в Академии Генштаба. Там созданы все условия для развития и профессионального роста высшего командного состава Вооруженных сил. "Коллектив академии в настоящее время объединяет высококвалифицированных педагогов и научных работников, более 60 процентов которых имеют боевой опыт. Благодаря их профессионализму в учебном процессе успешно сочетаются инновационные и классические методики обучения", - отметил министр.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Шойгу объявил о расширении заказов на боевые корабли

Он сообщил, что в академии функционируют 16 военно-научных школ, высокими темпами развивается электронная образовательная среда и совершенствуется материально-техническая база вуза. В подтверждение этого министр привел такие цифры. Сегодня доля практических занятий, проводимых на фоне моделируемой динамичной обстановки, составляет 52 процента от общего количества, что обеспечивает формирование устойчивых навыков слушателей вуза в организации и управлении современными боевыми операциями.

Шойгу напомнил, что в прошлом году в Академии Генштаба снова заработали курсы повышения квалификации для командующих округов, руководителей центральных органов военного управления и их заместителей. "Они обучаются по наиболее актуальным вопросам военной стратегии, оперативного искусства и военного управления. В учебном процессе активно участвует весь руководящий состав Минобороны России", - сказал глава оборонного ведомства РФ.

О высоком потенциале российской системы обучения высших офицерских кадров говорит и такой факт. Передовые методики подготовки, применяемые в академии Генштаба, высоко оценивают иностранные военные. "В настоящее время в ней проходят обучение военнослужащие 35 дружественных государств", - подчеркнул министр обороны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Суд отказал Ефремову в направлении в центр психиатрии
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг