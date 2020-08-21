Шойгу рассказал о преимуществах учебы в Академии Генштаба

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал профессиональную подготовку командиров для армии и флота одной из приоритетных задач руководства военного ведомства страны. "Именно от широкого кругозора, всестороннего образования и военного мастерства командного состава зависит успех решения сложных задач, стоящих перед Вооруженными силами", - заявил он на коллегии министерства.

Оно прошло в пятницу в режиме видеоконференции. Говоря о кадровой политике ведомства, Шойгу особое внимание обратил на опыт, накопленный в Академии Генштаба. Там созданы все условия для развития и профессионального роста высшего командного состава Вооруженных сил. "Коллектив академии в настоящее время объединяет высококвалифицированных педагогов и научных работников, более 60 процентов которых имеют боевой опыт. Благодаря их профессионализму в учебном процессе успешно сочетаются инновационные и классические методики обучения", - отметил министр.

Он сообщил, что в академии функционируют 16 военно-научных школ, высокими темпами развивается электронная образовательная среда и совершенствуется материально-техническая база вуза. В подтверждение этого министр привел такие цифры. Сегодня доля практических занятий, проводимых на фоне моделируемой динамичной обстановки, составляет 52 процента от общего количества, что обеспечивает формирование устойчивых навыков слушателей вуза в организации и управлении современными боевыми операциями.

Шойгу напомнил, что в прошлом году в Академии Генштаба снова заработали курсы повышения квалификации для командующих округов, руководителей центральных органов военного управления и их заместителей. "Они обучаются по наиболее актуальным вопросам военной стратегии, оперативного искусства и военного управления. В учебном процессе активно участвует весь руководящий состав Минобороны России", - сказал глава оборонного ведомства РФ.

О высоком потенциале российской системы обучения высших офицерских кадров говорит и такой факт. Передовые методики подготовки, применяемые в академии Генштаба, высоко оценивают иностранные военные. "В настоящее время в ней проходят обучение военнослужащие 35 дружественных государств", - подчеркнул министр обороны.