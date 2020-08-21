СМИ: Перелеты по России подешевели вдвое

Российские авиакомпании почти в два раза сократили цены на перелеты внутри страны, подсчитали в газете "Ведомости". Такой вывод был сделан после анализа стоимости авиабилетов между Москвой и 15 российскими городами. Речь идет о направлениях со значительным пассажиропотоком. Сравнивались цены в начале лета и сейчас. Отличие составило десятки процентов.

Например, авиакомпания S7 вдвое снизила цену перелета из Москвы в Уфу, на 40% - в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск. На остальных направлениях дисконт составил 10-35%. У "Аэрофлота" за лето снизились цены перелетов до Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара - на 40%. Билеты на рейсы до Самары, Перми и Иркутска стали дешевле на 30 процентов. У лоукостера "Победа" билеты по всем направлениям подешевели в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом.