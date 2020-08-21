Новости

СМИ: Перелеты по России подешевели вдвое 07:55
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России 07:35
ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек 07:12
Трамп: Байден ничего не сделал за 47 лет пребывания во власти 07:03
В Австралии полиция расследует новый случай обнаружения игл в клубнике 06:40
"Вашингтон" Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли 06:36
Оползень сошел на деревню в китайской провинции Сычуань 06:23
Трамп заявил о желании воспользоваться американской вакциной от COVID-19 05:59
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел 05:33
Эксперт: Страны Европы не скоро снимут все ограничения на въезд 04:58
Япония ослабит ограничения на въезд для постоянно проживающих иностранцев 04:52
Трамп решил заехать за пиццей во время поездки в Пенсильванию 04:22
American Airlines из-за коронавируса отменила рейсы в 15 городов США 04:10
Летчики ТОФ спасли от "ракетно-бомбового удара" аэродром Елизово 04:08
США выступили против заседания СБ ООН по вопросу о санкциях против Ирана 03:58
Более 10 человек пострадали при утечке аммиака в Индии 03:33
США направят замороженные активы правительства Венесуэлы на выплаты медикам 03:29
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса 02:43
Генпрокурор США заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева 02:39
Билл Гейтс напомнил о забытой из-за коронавируса опасной болезни 02:04
ВОЗ: В мире зарегистрировано более 22 миллионов случаев COVID-19 01:34
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами 01:00
Вильфанд сообщил о необычных температурах в полярных регионах России 00:57
Захватившие власть в Мали военные объявили об открытии границ 00:56
Более 50 иностранных летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 00:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 07:55
Рубрика: Экономика

СМИ: Перелеты по России подешевели вдвое

Текст: Алексей Дуэль

Российские авиакомпании почти в два раза сократили цены на перелеты внутри страны, подсчитали в газете "Ведомости". Такой вывод был сделан после анализа стоимости авиабилетов между Москвой и 15 российскими городами. Речь идет о направлениях со значительным пассажиропотоком. Сравнивались цены в начале лета и сейчас. Отличие составило десятки процентов.

Фото: iStock
Авиакомпании пригрозили повысить цены на билеты из-за дорогого керосина

Например, авиакомпания S7 вдвое снизила цену перелета из Москвы в Уфу, на 40% - в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск. На остальных направлениях дисконт составил 10-35%. У "Аэрофлота" за лето снизились цены перелетов до Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара - на 40%. Билеты на рейсы до Самары, Перми и Иркутска стали дешевле на 30 процентов. У лоукостера "Победа" билеты по всем направлениям подешевели в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом.

В Госдуме предложили субсидировать авиаперелеты для всех россиян
Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса
ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек
Росавиация: Летать за рубеж теперь можно еще из трех российских городов
В NASA оценили опасность утечки воздуха на МКС
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае