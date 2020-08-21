Сотрудники Почты России окажут медицинскую помощь населению

Жители небольших сел и деревень, где нет медицинских учреждений и других населенных пунктов, смогут получить социально-медицинскую помощь от сотрудников Почты России. Компания подписала соглашение с "Лигой здоровья нации" об участии в общественной программе "Здоровье населения" и других программах, нацеленных на повышение продолжительности и качества жизни населения.

Подобная поддержка особенно важна для жителей сельских, удаленных и труднодоступных населенных пунктов, говорится в сообщении Почты России. С 2018 года почтальоны проводят анкетирование для раннего выявления хронических заболеваний и передают их медикам для принятия необходимых мер.

Компания совместно с региональными минздравами обучает своих сотрудников навыкам первой медицинской помощи. Синергия крупной инфраструктурной компании и общественной организации позволит повысить эффективность социально значимых проектов, считает замглавы Почты России Ярослав Мандрон. В сотрудничестве с "Лигой здоровья нации" Почта сможет расширить спектр оказываемых услуг, а также примет участие в информировании населения по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни.