США направят замороженные активы правительства Венесуэлы на выплаты медикам

Власти США направят часть замороженных на американских счетах средств правительства Венесуэлы на выплаты медикам, которые борются с коронавирусом в Боливарианской республике. Такую информацию распространила газета The Washington Post.

По ее данным, сейчас в распоряжении Вашингтона свыше 300 миллионов долларов из активов, связанных с правительством венесуэльского президента Николаса Мадуро, пишет РИА Новости. Согласно плану США, в ближайшие недели 65 тысяч медработников Венесуэлы получат вознаграждение в размере 100 долларов.

Газета утверждает, что эта сумма превышает среднюю зарплату венесуэльских врачей. Выплаты будут осуществлены в электронном виде.