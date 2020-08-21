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21.08.2020 03:29
Рубрика: В мире

США направят замороженные активы правительства Венесуэлы на выплаты медикам

Фото: AFP/Luis BRAVO Фото: AFP/Luis BRAVO
Фото: AFP/Luis BRAVO

Власти США направят часть замороженных на американских счетах средств правительства Венесуэлы на выплаты медикам, которые борются с коронавирусом в Боливарианской республике. Такую информацию распространила газета The Washington Post.

Фото: US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP
США изъяли идущее в Венесуэлу иранское топливо на миллионы долларов

По ее данным, сейчас в распоряжении Вашингтона свыше 300 миллионов долларов из активов, связанных с правительством венесуэльского президента Николаса Мадуро, пишет РИА Новости. Согласно плану США, в ближайшие недели 65 тысяч медработников Венесуэлы получат вознаграждение в размере 100 долларов.

Газета утверждает, что эта сумма превышает среднюю зарплату венесуэльских врачей. Выплаты будут осуществлены в электронном виде.

В мире США В мире Южная Америка Венесуэла

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