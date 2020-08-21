Суд отказал Ефремову в направлении в центр психиатрии

Суд отказал Михаилу Ефремову в направлении в Центр социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского для экспертизы его состояния и восстановления памяти.

Ефремов вчера поздно вечером первый раз и сегодня на заседании суда второй обратился к суду с просьбой отправить его в институт Сербского.

"Ваша честь, в связи с тем, что я не помню ничего про тот вечер, я прошу отправить меня в институт им. Сербского, там попытаются восстановить память", - обратился актер к судье Абрамовой. С такой же просьбой к суду и обратился адвокат Эльман Пашаев, который пояснил, что Ефремов признал вину во время допроса только потому, что много выпил.

"Он после приема 300 грамм отключается, вообще ничего не помнит", - сказал адвокат. В этой связи он попросил суд заслушать показания эксперта, который обнаружил у Ефремова расстройство личности в связи с алкогольным синдромом. При этом сам актер добавил, что когда на следующий день после ДТП по телевизору посмотрел новости, то понял, что его уже назначили виноватым.

"Бог вам всем судья", - сказал Ефремов.

Судья Елена Абрамова внимательно выслушала Ефремова и Пашаева и в итоге отказала в их ходатайстве.